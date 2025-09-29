Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donald Trump. Afp

Trump anuncia un arancel del 100% en las películas producidas en el extranjero

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'», asegura el mandatario en su red social

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:52

Donald Trump está dispuesto a cumplir una de las amenazas que lanzó a mediados de año. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero. Con ello, el mandatario quiere evitar que el «negocio cinematográfico» sea «robado» por otros países.

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. ¡California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido particularmente golpeada! Por lo tanto, para resolver este problema interminable y de larga duración, impondré un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se hacen fuera de los Estados Unidos», ha asegurado en su red Truth Social.

Carga así contra el demócrata Gavin Newson, gobernador de California, donde se encuentra Hollywood, el corazón de la industria cinematográfica estadounidense. Lo cierto es que Trump ya había adelantado en mayo que impondría aranceles del 100% a todas las producciones de cine hechas en el extranjero y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar en la implementación de este gravamen. «¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!», escribió en mayúsculas el presidente de EE UU, al tiempo que aseguraba que la industria estadounidense «está muriendo rápidamente».

