Santiago Segura: «Torrente hoy sería un cuento infantil, no puedo competir con la actualidad»

Santiago Segura (Carabanchel, 59 años) ha llevado a los cines a 10 millones de espectadores y recaudado 50 millones de euros con la saga 'Padre ... no hay más que uno', que, promete, llega a su fin con la quinta entrega, desde el 26 de junio en salas. Tras las peripecias de la familia numerosa más rentable del cine español quizá sea el momento de resucitar al expolicía más casposo en ese 'Torrente presidente' que prepara desde hace tres años y medio. Inmerso en un tour promocional, el actor y director pide un cuestionario para responderlo de su puño y letra en vez de una entrevista tradicional.

–En esta quinta entrega, el protagonista experimenta el síndrome del 'nido repleto'. ¿A qué edad se independizó usted? ¿Teme que su hija mayor, de 17 años, se vaya de casa?

–Mi hija mayor ya ha expresado su deseo de permanencia y no la veo con muchas ansias de independizarse, así que nosotros felices de tenerla. Yo estaba genial en casa de mis padres, me hubiese quedado hasta hoy, pero, por circunstancias, a los 21 años ya estaba viviendo solo. Luego se cerró el círculo y décadas después mis padres se vinieron a vivir conmigo hasta su fallecimiento. Me encantaban mis padres.

–¿De verdad va a ser la última entrega de la saga?

–En principio, sí. Se cierra el ciclo, es un bonito final. A ver, tampoco he prestado juramento; si dentro de unos años me apetece reunir a la 'familia' y volver a las andadas, que nadie diga «¡estaba mintiendo!». Todo lleva su proceso y lo que sí te garantizo es que el verano que viene no tendremos nuestra tradicional cita con los García Loyola.

Tráiler de 'Padre no hay más que uno 5'.

–En la película aborda el abuso de pantallas por los críos. ¿Qué piensa usted como padre?

–No solo como padre. También como usuario adicto pienso que son un peligro usadas sin mesura y en exceso. Chutes de dopamina sin control, luz azul que afecta a la vista y la piel… y al mismo tiempo una ayuda para la educación y el estudio. Recomendaría cautela y un uso discriminado. Oye, parezco un predicador.

–Los tres actores favoritos de mi hijo son Adam Sandler, Leo Harlem y usted. ¿Por qué cree que a los niños les gustan tanto sus pelis?

–Ante todo felicitar a su hijo por su excelente criterio, a mí también me encantan Harlem y Sandler. Imagino que le parecerá que hacemos un cine muy directo, entregado a la comedia, no demasiado pretencioso y volcado en hacer pasar al espectador un rato muy entretenido. Les hacemos gracia, ¡pues qué maravilla!

–Hay quien dice que su cine familiar actual no tiene nada que ver con los inicios más provocadores. ¿Qué opina?

–Pues es como decir que 'Testigo de cargo' no tiene nada que ver con 'En bandeja de plata', son géneros distintos. A mí, como admirador de Billy Wilder, me gustan las dos.

Ampliar La familia García Loyola cada vez es más numerosa.

¿Se ha hecho rico con el cine?

–¿Rico? Depende, si me comparas con Elon Musk soy un piojo, si me comparas con un jornalero, nado en la abundancia. La verdad es que más que al cine, debo mi desahogo económico al público, así que desde aquí aprovecho una vez mas para darle las gracias.

–¿Cuánto hace que no va a Carabanchel?

–Pues hace solo un par de meses. El laboratorio de sonido donde hicimos las mezclas de 'Padre no hay más que uno 5' está ubicado en un antiguo cine de barrio, al que fui alguna vez de niño, el cine Coral. ¡Qué recuerdos!

–¿Cómo va 'Torrente presidente'? ¿La actualidad le ha dado ideas?

–Llevo tres años y medio con la escritura del guion, pero como la realidad esta tan 'torrentiana' se me están quitando las ganas. Al final, si la hiciese sería una especie de fábula o cuento infantil. No puedo competir con esta actualidad.

Ampliar El padre protagonista acude a un concierto de Taylor Swift.

–¿Cómo definiría el término 'torrentiano'?

–Sería una mezcla de incorrección política, actitudes rancias, patriotismo mal entendido y modales chuscos. Tras la estela de Valle Inclán y Berlanga. Disparate y dislate. Zafiedad y grosería.

–¿Teme la corrección política o la cancelación? ¿Se corta en sus guiones o en redes?

–No me parece saludable vivir con temor, pero es conveniente ser consciente de lo que pueden provocar tus actos en cada momento. En las redes he reducido mis 'intervenciones', la atmósfera allí está un poco enrarecida. En los guiones intento fluir libremente, que para eso son ficción.

–¿A qué políticos actuales invitaría a hacer un cameo en el próximo Torrente?

No quisiera quitarles tiempo, se deben al ciudadano, velan por nuestro bienestar, quieren lo mejor para nosotros. Sería una negligencia por mi parte distraerlos de su trascendental cometido. Si fuese en su tiempo libre, en domingo o así, bueno, pues cualquiera sería bienvenido. Creo que todos tienen cabida en una nueva entrega de Torrente.

Ampliar Santiago Segura y la pequeña Blanca Ramírez.

–¿Echa de menos otro Goya (tiene tres como cortometrajista, actor revelación y director novel)? ¿Le afectan las críticas?

–Lo cierto es que no, pero si me quieren dar alguno lo recibiré con alegría. Yo calculo que si llego a una edad muy avanzada, me darán uno de honor, fijo. Aunque también te digo que es imposible superar la sensación de haber llegado al corazoncito de las familias, que cada verano llenan las salas. Las críticas solo me afectan si hablan de cosas ajenas al cine, algunas son insultos y descalificaciones personales directamente. Soy muy raro, ya ves, no me gusta que me insulten.