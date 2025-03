Muere Simon Fisher-Becker, uno de los actores de 'Harry Potter', a los 63 años

Marta Palacios Valencia Martes, 11 de marzo 2025, 12:10 Comenta Compartir

Luto entre los seguidores de 'Harry Potter' y los de 'Doctor Who'. Este lunes ha fallecido a los 63 años el actor Simon Fisher-Becker, quien interpretaba al fantasma Fat Friar de la casa de Hufflepuff en la primera película famosa saga de magos y a Dorium Maldovar en las temporadas 5 y 6 de la famosa serie.

La noticia ha sido compartida por su marido, Tony Dugdale, en sus redes. Concretamente ha sido en su cuenta de Facebook donde comunicó el triste deceso: «Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo noticias muy tristes. A las 2:50 de esta tarde (el pasado domingo) Simon falleció. Mantendré esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro de si volveré a publicar. Gracias». Dugdale no ha dado más detalle sobre el fallecimiento.

Quien también ha querido compartir la noticia ha sido el representante del actor, Kim Barry, que, horas más tarde, también quiso despedirse de él. Barry le dedicó las siguientes palabras a través de un comunicado que ha publicado la CNN: «Hoy perdí no solo a un cliente en Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal cercano. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Maldovar en 'Dr. Who' de la BBC (...) Me ayudó enormemente y fue amable. Mis condolencias a su esposo Tony, su hermano, sobrinas y sobrinos y su legión de fans».

