Julio Fernández. V. G.

Muere el fundador del grupo Filmax, Julio Fernández, a los 78 años

A lo largo de su carrera produjo decenas de películas como 'Parella de tres', 'Un cos al bosc', 'Manolito Gafotas', 'Palabras encadenadas', 'El maquinista', 'Los sin nombre' y 'Darkness', entre muchas otras

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:03

El fundador del grupo Filmax y su presidente hasta 2010, el productor y distribuidor Julio Fernández Rodríguez, ha fallecido este lunes a los 78 años en Miami, informa la productora y distribuidora cinematográfica este martes en un comunicado.

Nacido en A Fonsagrada (Lugo), inició su aventura en el mundo del cine en 1983, viajando a Hollywood para traer a España largometrajes, y poco años más tarde adquirió la marca Filmax.

A lo largo de su carrera produjo decenas de películas, fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y consejero de la directiva de Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales.

También fue presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aegacat) y ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla Castelao o las llaves de la ciudad de Barcelona y Miami.

En su carrera, ha participado en películas como 'Parella de tres', 'Un cos al bosc', 'Manolito Gafotas', 'Palabras encadenadas', 'El maquinista', 'Los sin nombre' y 'Darkness', entre muchas otras.

Tanto Carlos Fernández como Laura Fernández y Sandra Fernández, hermano e hijas, han expresado su «profundo agradecimiento» por su dedicación, liderazgo y valentía con la que impulsó cada proyecto.

