Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La actriz Claudia Cardinale, en una de sus últimas apariciones públicas en el Festival de Cannes. EFE

Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano

Tenía 87 años y trabajó con directores de renombre como Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks

R. C.

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:31

La icónica estrella cinematográfica Claudia Cardinale, musa del mejor cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en Francia y «en presencia de sus hijos», según ha declarado su representante, Laurent Savry, a la AFP.

Claudia Cardinale, musa del cine italiano, falleció este martes en Francia a los 87 años. Según confirmó su agente a la agencia AFP, la que fuera estrella de la gran pantalla entre los años 50 y 80 dio su último aliento «en presencia de sus hijos».

Nacida en Túnez el 15 de abril de 1938, de padres sicilianos, Cardinale trabajó con directores de renombre como Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks, protagonizando obras maestras como 'Fellini ocho y medio', 'El gatopardo' o 'Rocco y sus hermanos'. «Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada, tanto como mujer como artista», ha asegurado Savry.

Cardinale, bellísima, se convirtió pronto en uno de los rostros más conocidos y admirados del cine europeo. Musa de los mejores directores italianos (y franceses), no tuvo nada que envidiarle a los demás rostros deseados de la época, como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Monica Vitti o Anna Karina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  10. 10 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano

Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano