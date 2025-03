Héroes por casa

Comenta Compartir

Conforme escribo estas palabras me doy cuenta de lo pesado que está el género de superhéroes. Mira que me gusta la épica y la aventura, ... pero soy perfectamente consciente de que el tema está sobredimensionado. El otro día, un compañero me contaba que fue a ver la del nuevo Capitán América al cine y que su hijo, en mitad de la proyección, le susurró: «Qué aburrimiento, ¿no?». Una película de este tipo puede permitirse cualquier cosa menos ser aburrida. El exceso es evidente. Y el exceso, como diría Yoda, es el camino al agotamiento.

Claro que, entre tantas mallas y capas, de vez en cuando se hacen las cosas bien. Y eso también conviene recordarlo, aunque sea para gloria y regocijo de los fieles. Dos series que, precisamente, parten de un punto distinto: 'Tu amigo y vecino Spider-Man' y 'Daredevil: Born Again'. La primera es una maravilla animada, divertida, original y luminosa; una fantástica puerta de entrada para fans de todas las edades. La segunda es oscura, violenta y rompedora, un giro inesperado entre tanto buenismo marvelita. Las dos son excelentes. Sin embargo, el gran éxito de la temporada en mi casa es una serie 'antigua', que se estrenó en 2013: 'Los Thundermans', una comedia del estilo de 'Cosas de casa' o 'Salvados por la campana', pero con una familia de superhéroes. A mis hijos les encanta, tanto que me han pedido que pregunte por aquí por qué no se puede ver en ninguna plataforma la película que se estrenó en 2024, 'El retorno de los Thundermans'. O la nueva serie, 'Los Thundermans: Undercover'. Nada, si hay alguien leyendo en algún despacho, agradeceremos su respuesta. La serie (que está en casi todas partes) puede ser muchas cosas, pero de aburrida no tiene nada.

