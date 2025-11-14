Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oscar Isaac, en un fotograma de la película. Netflix

Una fantástica 'Frankenstein'

Uno de los elementos más interesantes de la película de Guillermo del Toro es que si durante la primera hora de la historia es Frankenstein quien cuenta los acontecimientos, en la hora y media restante es el monstruo el que conduce la narración

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:04

No esperaba gran cosa del 'Frankenstein' que Guillermo del Toro ha dirigido con el apoyo de la todopoderosa Netflix, pero la película protagonizada por Oscar ... Isaac, en el papel del tétrico doctor, y Jacob Elordi, en el de la criatura, es, nunca mejor dicho, fantástica. Con una dirección artística exquisita y unos decorados majestuosos, que recuerdan a las grandes producciones del Hollywood dorado, la historia da comienzo cuando la tripulación de un navío danés queda atrapada durante una expedición en el Polo Norte. Tras escuchar una explosión a lo lejos, acuden al rescate del doctor Viktor Frankenstein, que se encuentra gravemente herido y tratan de ponerlo a salvo a bordo de la embarcación. Pronto todos ellos serán atacados por una criatura con una fuerza sobrehumana que puede, además, regenerarse tras sufrir varias heridas.

