Una fantástica 'Frankenstein'

No esperaba gran cosa del 'Frankenstein' que Guillermo del Toro ha dirigido con el apoyo de la todopoderosa Netflix, pero la película protagonizada por Oscar ... Isaac, en el papel del tétrico doctor, y Jacob Elordi, en el de la criatura, es, nunca mejor dicho, fantástica. Con una dirección artística exquisita y unos decorados majestuosos, que recuerdan a las grandes producciones del Hollywood dorado, la historia da comienzo cuando la tripulación de un navío danés queda atrapada durante una expedición en el Polo Norte. Tras escuchar una explosión a lo lejos, acuden al rescate del doctor Viktor Frankenstein, que se encuentra gravemente herido y tratan de ponerlo a salvo a bordo de la embarcación. Pronto todos ellos serán atacados por una criatura con una fuerza sobrehumana que puede, además, regenerarse tras sufrir varias heridas.

Más allá de las interpretaciones soberbias de Isaac y Elordi -merecen también una mención especial Christoph Waltz como el mecenas Harlander o Mia Goth como Elizabeth, el interés romántico del doctor y de su criatura, sin duda la más bella de todas las que han adaptado el relato de Mary Shelley- y de la romántica atmósfera que envuelve toda la película, con ese vacío existencial que debe afrontar quien ha perdido la capacidad de morir, uno de los elementos más interesantes de la película del mexicano es que si durante la primera hora de la historia es Frankenstein quien cuenta los acontecimientos, en la hora y media restante es el monstruo el que conduce la narración. En realidad no es más que un trampantojo en el guion porque la historia no vuelve atrás sobre sus pasos para cambiar o matizar ciertos aspectos, pero deja claro que se puede aportar algo de originalidad a todo un clásico.

