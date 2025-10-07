Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martin Scorsese con Rebecca Miller, directora del documental de Apple +.

Drogas, fracasos, mujeres... Martin Scorsese, el santo pecador

Una deslumbrante serie documental en Apple +, el acontecimiento cinéfilo del año, retrata las luces y sombras del genial director

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

Comenta

«Un santo peccatore». Un santo pecador. Así define Isabella Rossellini a Martin Scorsese, con quien se casó en 1979. A la hija de Ingrid ... Bergman y Roberto Rossellini le tocaron los años más salvajes del director, una montaña rusa con éxitos como 'Taxi Driver' y 'Toro salvaje', y fracasos como 'New York, New York' y 'El rey de la comedia'. Consumía tanta cocaína que cuando colapsó y tuvo que ser ingresado, el médico le confesó que nunca había visto tal cantidad de droga en el torrente sanguíneo. Rossellini y Scorsese duraron juntos tres años. Ella se fue con David Lynch; él con la productora Barbara De Fina, la tercera de sus cinco mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  10. 10 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Drogas, fracasos, mujeres... Martin Scorsese, el santo pecador

Drogas, fracasos, mujeres... Martin Scorsese, el santo pecador