'La divina Sarah Bernhardt', un biopic alejado de lo obvio

Es imposible no encariñarse con la protagonista de 'La divina Sarah Bernhardt', una mujer adelantada a su tiempo a la que el amor y el teatro le dan la vida. Sandrine Kiberlain ('Conoce a los bárbaros', 'Florida', 'En buenas manos') encarna a la divina protagonista, defendiendo un trabajo excepcional que eleva la calidad de la propuesta, dirigida por Gillaume Nicloux, responsable de 'Thalasso', donde juntaba en el encuadre a Michel Houellebecq y Gérard Depardieu (menuda bomba). La última apuesta, más arriesgada de lo habitual, de este cineasta galo de irregular filmografía, también co-guionista, al alimón con Nathalie Leuthreau, transcurre a finales del siglo XIX y principios del pasado siglo. Estamos ante una suerte de biopic que se sale de los cánones establecidos, apostando por abrir otras vías de expresión, apuntando, más bien, a un retrato inspirado en hechos históricos. Sarah Bernhardt fue una actriz francesa, famosa en todo el mundo por su trabajo sobre el escenario, a cuyo funeral asistieron más de medio millón de personas en París en 1923, una cifra apoteósica. Contar una etapa esencial en la existencia agitada de una reina de las tablas es, sin duda, un gran reto con el cual se cumple sin estridencias.

Kiberlain lleva el peso del filme con su extraordinaria lucidez frente a la cámara, una magia que ya demostró en otra cinta estimable, 'Mi niña', donde encarnaba a una mujer, superada por las circunstancias, que manejaba bien las mentiras piadosas para evitar conflictos. Su hija pequeña se marchaba a estudiar al extranjero, acechándole el síndrome del nido vacío. Madre de tres hijos, afrontaba con orgullo la separación de un marido infiel, al mando de un restaurante, driblando un creciente estrés. 'La divina Sarah Bernhardt' es otro tour de force interpretativo para la notable artista gala, quien defiende un rol caprichoso y rebelde con momentos álgidos, como la interpretación de 'La dama de las camelias' en el escenario del Théâtre de la Renaissance. «Tu corazón tiene que sangrar para que el público sienta algo» era una de las motivaciones de la actriz a la que rinde tributo este drama nominado el pasado año a dos Premios César, el equivalente a nuestros Goya.

Bernhardt rompió moldes a lo largo de su carrera. Se expresó a contracorriente, defendiendo postulados feministas, habitualmente en contra de la opinión de la mayoría. Expresó durante toda su existencia su independencia frente a la autoridad patriarcal. Dirigía un teatro, se ocupaba de los vestuarios, de los decorados, reescribía las obras si no le convencían… Gestionaba su patrimonio, «rompía con las buenas maneras, se contradecía y lo asumía», explica el propio director. «Pero, además, Sarah Bernhardt fue vanguardista en su arte, porque inventó un modo de juego teatral».

«Siempre he tenido un trasfondo de anarquismo punk, que me llevó a interesarme por figuras rebeldes, que van a contracorriente, alimentadas por el lema 'ni Dios ni amo'»; continúa Nicloux. «Sarah Bernhardt es una de esas personas vampíricas, capaces de absorberte con su presencia, con su generosidad, exigencias y contradicciones. Es una mujer excesiva: demasiado amorosa, demasiado violenta, demasiado injusta, demasiado enamorada de la justicia, demasiado rebelde. Todas esas facetas se complementan y se alimentan mutuamente». 'La divina Sarah Bernhardt' es una película romántica, en la que la pasión de una mujer artista, cuya vida estuvo guiada por la imaginación y la superación de sí misma, prevalece sobre la razón y la moralidad.

