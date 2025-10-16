'La cena' de Franco en el Palace: «No debería generar ninguna polémica»

Carlos G. Fernández Jueves, 16 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

«¡Arriba España! ¡Arriba siempre!» son las frases más repetidas de 'La Cena', la nueva película de Manuel Gómez Pereira, que llega este viernes a los cines. Es normal que sean justo esas, pues en la trama han pasado solo dos semanas del final de la Guerra Civil. También son las primeras que se dedican los dos protagonistas, Medina y Genaro. Su encuentro disparará toda la trama, pues Medina, un teniente del bando franquista, tiene una misión casi imposible por cumplir: organizarle una cena a Franco en el Hotel Palace. Genaro es el maître de un hotel que es ahora hospital de sangre, desprovisto de casi todos sus empleados (encarcelados «por rojos») y lejos de recursos y provisiones. Serán Mario Casas y Alberto San Juan. La comedia está servida.

Todo este disparate fue ya obra de teatro, como explica el director, que lleva pensando en ello desde 2008: «Leí la obra de teatro porque me la pasó Sancho Gracia, que hacía el personaje de Genaro. Cuando me la pasó me dijo que ahí había una película». La obra original, de José Luis Alonso de Santos (autor de 'Bajarse al moro' o 'La estanquera de Vallecas'), no salía de la cocina, pero en la película, el equipo de Gómez Pereira ha añadido un buen número de personajes, como el del malvado falangista que encarna Asier Etxeandia. Los cocineros (republicanos) y camareros (franquistas) se asegurarán de que no haya paz entre fogones.

El centro de gravedad está claramente en los protagonistas, que siguen una evolución más o menos paralela. Mario Casas habla sobre el personaje de San Juan, el elegante responsable del hotel: «Es alguien que sobrevive y no se va a querer mojar, pero la situación hará que tenga que posicionarse de alguna manera». Alberto San Juan, por su lado, nos habla del personaje de Casas: «Medina, a pesar de ser un oficial de rango medio, no es en absoluto un fanático ni un convencido. Aparece como un súper guerrero, pero en realidad es un disfraz». Si hablamos de bandos, son los dos personajes menos fascinados por las ideologías, pero a los que les ha caído encima el encargo del que depende su futuro. «Es una historia de encuentro entre dos personas y cómo surge una amistad en circunstancias muy adversas», remata San Juan.

Ampliar Nora Hernández y Elvira Mínguez en un fotograma de 'La cena'

Estos dos actores nunca habían trabajado juntos, aunque Mario Casas puntualiza: «Bueno, aparecíamos en una misma serie pero no nos habíamos visto nunca, es la magia del cine». Ahora se han podido medir en escena y conocer, porque comparten decenas de secuencias enteramente para ellos. «Yo sigo a Alberto y sabía el inmenso actor que es, en este caso en comedia. Sabía que me tenía que agarrar a su energía, ahí está la química entre esos dos personajes, en que ha habido escucha». «Gracias por los elogios —responde San Juan—, ha sido para mí un encuentro muy bonito y muy placentero. Lo mejor que pueden hacer dos actores es trabajar juntos en lugar de ir cada uno a lo suyo y tratar de lucirse. Es ir a ver qué construimos entre los dos. La palabra clave es la que ha dicho él: la escucha. Mario es un actor muy responsable, que se toma el trabajo muy en serio, y da gusto. Da gusto el nivel de profesionalidad y de solidez». Gómez Pereira ha buscado en ellos «esa finura, tanto de Alberto como de Mario a la hora de trabajar. No buscar la estridencia porque sea comedia. Esa parte sutil, de contención que tienen, precisamente genera el humor».

Representar a Franco

«Es curioso, en la obra de teatro no aparece nunca», dice sobre Franco el director. «Aquí yo quería huir de la caricatura. El actor que lo interpretase tenía que medirse mucho, como creo que se medía él: era un personaje sobre todo frío, y con una capacidad de provocar un distanciamiento de los demás». Mario Casas tiene otra perspectiva: «Franco en la ficción… bueno, en la ficción y no, porque Xavi [Xavi Francés], el actor que le interpreta, estaba metido en personaje todo el rato. O sea, no había bromas y cachondeo a su alrededor, actor de método, sumergido en alguien… y daba miedo». San Juan está de acuerdo: «Franco tenía voz de pito y eso es inevitablemente cómico, aunque sea una tontería. Pero a mí me parece que el personaje que trabaja Xavi es, básicamente, el de un psicópata, y lo trabaja dentro de una comedia».

Ampliar Alberto San Juan, Manuel Gómez Pereira y Mario Casas durante el rodaje de 'La cena' Andrés Paduano

Dentro de un mes se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador. «Yo creo que la película no debería generar ninguna polémica. Es pacifista, anti bélica y pro democrática, y supuestamente todos estamos bastante de acuerdo con esos principios», dice San Juan. Gómez Pereira abunda en el tema: «Yo no he buscado polémica. Lo que pasa es que curiosamente, en este momento histórico, estamos atravesando toda una serie de polarizaciones y peligros, sobre todo para la gente joven que no tenga una cierta perspectiva. No sé si esto va a crear polémica, creo que no, pero si de alguna manera puede ser también pedagógica, pues fantástico».

El Palace como personaje

El hotel madrileño es el centro de todo el tinglado, y toca particularmente al director por un hábito: «Me encanta el Palace. Es un hotel que he vivido, porque básicamente a Joaquín, a Yolanda y a mí [los tres guionistas] nos gusta hacer la primera parte del trabajo en hoteles». Pero no es oro todo lo que reluce. Rodar allí era muy complicado, y además hubo unas obras que dejaron el edificio impoluto, todo lo contrario a su aspecto al fin de una guerra. «El salón central, donde se hace la cena, es un edificio de Valencia», concretamente el Palacio de Comunicaciones, con una cúpula de cristal muy parecida a la del Palace.