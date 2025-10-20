Oír el grito de ¡¡¡fuego!!! es de lo más terrible que se puede escuchar, sobre todo si te pilla desprevenido. Es sinónimo a decir 'deja ... todo lo que estés haciendo y sal pitando'. Y es que quien ha sufrido un incendio no lo olvida en su vida. Este verano el fuego se ha cebado con amplias zonas del país, por lo que todos sabemos de lo que estamos hablando.

Apple TV acaba de estrenar el largometraje 'Laberinto en llamas', que reconstruye el de los bosques de Paradise en California, en 2018, que hizo historia por su capacidad de destrucción. Y todo narrado a través de la hazaña del conductor de un autobús escolar (excelente Matthew McConaughey), lleno de niños y una profesora, que logra evacuarlos a todos a través del fuego durante horas, consiguiendo llegar a un lugar seguro con todos a salvo.

Hay varios elementos que hacen que una buena película de acción se diferencie de un vulgar telefilme del sábado por la tarde. El principal está en su director, y tras 'Laberinto en llamas' está Paul Greengrass, que jamás ha hecho una mala película. Recordemos que ha sido el director de los mejores títulos del agente Bourne, o de '22 de julio' donde reconstruyó el letal atentado de la isla noruega de Utoya en 2011.

Aquí da a la película un ritmo endiablado, rodando cámara en mano, lo que hace que el espectador se sienta aterrado, rodeado por las llamas por todos los lados. Y aunque, como en todo el cine norteamericano, se apueste por un héroe individual, aquí no hay incompetentes al frente de evitar los fuegos, sino que la culpa la tuvieron los cables eléctricos que atravesaban los bosques, de los que no se cortó la energía a tiempo. Una película que no da tregua y rodada de forma muy precisa. Merece la pena.