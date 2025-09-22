La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

Blanca Soroa es al natural mucho más alta, sofisticada y extrovertida que Ainara, la protagonista de 'Los domingos'. «Los tacones y el maquillaje hacen milagros», ... apunta esta getxotarra que cumple 17 años este martes, «justo cuando acabe el pase de la película y esté todo el mundo aplaudiendo». Nunca había actuado ni pisado un festival de cine, pero disfruta del trajín promocional. «Todo es muy guay, aunque no me da tiempo a pensar, enlazando entrevista tras entrevista». Reconoce que haber hecho un reportaje de moda para una revista, que todavía no ha salido, es algo que le gusta.

Natural de A Coruña y afincada en Neguri desde los 11 años, Blanca fue elegida en un casting por colegios vascos al que se presentaron más de 600 chicas. Aparcó Segundo de Bachillerato durante tres meses y bordó a la adolescente bilbaína que siente la llamada de Dios y descoloca a su familia al anunciar que quiere hacerse monja e ingresar en un convento. Tras el rodaje volvió al colegio (que no es religioso) y dejó de hablar de la película. Por eso ahora agradece volver a hacerlo.

Tráiler de 'Los domingos'.

«La vi hace poco en un pase con el equipo y fue muy emocionante. Fue inevitable juzgarse, por qué hacía ese gesto, pestañeando raro...». Blanca se apuntó al casting pensando que buscaban figurantes. Y tras varias entrevistas se encontró de protagonista. Nunca había actuado, pero estudia canto en el conservatorio de Leioa y forma parte de un coro, como Ainara en 'Los domingos'. «Alguna vez he participado en una ópera de la ABAO, donde la interpretación es más musical, exagerada, no naturalista como en la película», detalla.

Blanca está empezando a sentir «la magnitud» del nuevo largometraje de Alauda Ruiz de Azúa. Sus amigas han colapsado su móvil con mensajes después de verla este lunes en los medios. Su Ainara es «una chica sensible, adolescente, con mucho mundo interior que había que trabajar, porque no dice sus pensamientos». «Yo también tengo mundo interior, pero soy más comunicativa», compara. ¿Entiendes por qué se quiere meter monja? «Sí. Alauda me habló del discernimiento, algo de lo que yo no tenía ni idea. He visto vídeos con testimonios reales de chicas. Yo no era actriz, no tenía herramientas, así que no me quedaba más remedio que comprenderla y creer su verdad».

Hablando de creyentes, Blanca considera que no es relevante contar si ella o su familia lo son. «Cuando soy Ainara lo soy y escucho cosas, mi fe no influye en mi interpretación, no es relevante», zanja. Alaba a Alauda Ruiz de Azúa – «es creativa, trabajadora, escucha...»–, aunque también reconoce que no tiene con quién comparar. Lo más difícil del trabajo, reflexiona, ha sido «reflejar su mundo interior, el subtexto, que se llama, lo que no se dice».

Blanca no tiene una película favorita, pero le marcó mucho 'El olivo', de Icíar Bollaín, y la relación del personaje de Anna Castillo con su abuelo: «Yo también estoy conectada por mi abuelo a mis raíces en Galicia». 'Los domingos', descubre, ha alterado los planes de estudiar Medicina, que le habían llevado a cursar Bachillerato científico. «Me gustaría seguir actuando, hacer después de los domingos, los lunes, los martes... A ver qué me depara este festival».

Ampliar Blanca Soroa y Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los domingos'.

¿Por qué hay que ir a ver 'Los domingos'? «Porque salgo yo. No, es broma. Porque están muy equilibrados todos los puntos de vista. Alauda ha hecho un trabajo delicado y hay muchos personajes con los que identificarse. Hay muchas niñas de mi edad que dudan... Es una película para ir a ver con conocidos y después charlar sobre ella».