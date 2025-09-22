Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Blanca Soroa en el Festival de San Sebastián. Efe

La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

Blanca Soroa fue elegida entre más de 600 chicas para protagonizar 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua, en la que borda a una chica que quiere meterse monja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Belategui

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:20

Blanca Soroa es al natural mucho más alta, sofisticada y extrovertida que Ainara, la protagonista de 'Los domingos'. «Los tacones y el maquillaje hacen milagros», ... apunta esta getxotarra que cumple 17 años este martes, «justo cuando acabe el pase de la película y esté todo el mundo aplaudiendo». Nunca había actuado ni pisado un festival de cine, pero disfruta del trajín promocional. «Todo es muy guay, aunque no me da tiempo a pensar, enlazando entrevista tras entrevista». Reconoce que haber hecho un reportaje de moda para una revista, que todavía no ha salido, es algo que le gusta.

