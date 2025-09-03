Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Diego Botto y Emma Suárez. Sergio Lardiez / David Ruano

La Academia de Cine elige las películas para los Oscar

Emma Suárez y Juan Diego Botto desvelarán este miércoles los tres títulos que optan a representar a España en la categoría de mejor película internacional

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:08

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España anunciará este miércoles, a las 10.30 horas, las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de mejor película internacional.

Serán la actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto, miembros tanto de la academia española como de la de Hollywood, los encargados de dar a conocer los tres largometrajes, acompañados por el presidente de la academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a nuestro país en los premios de la academia de Hollywood.

