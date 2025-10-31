Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrifier. B.C.

Truco o trato

Crítica de televisión ·

Un escalofriante festival en casa, conformado por películas y series ideadas para que el espectador pase un delicioso mal rato

Borja Crespo

Borja Crespo

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Hoy se celebra la noche de Halloween, convertida en una celebración subrayada en el calendario por obra y gracia del exacerbado consumismo imperante. El 31 ... de octubre, y por extensión el fin de semana que toque, antes o después de la fecha señalada, son días de evasión y cachondeo. Toca disfrazarse, si el ánimo acompaña, de algún personaje siniestro, de entrañable monstruo o asesino en serie. La cultura pop se expande. Motivos protagonizados por iconos del cine de terror decoran las casas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10

    El tejido empresarial de Gipuzkoa acoge con sorpresa que la oferta para recuperar Ibermática venga de BBK

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Truco o trato

Truco o trato