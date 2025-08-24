Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Simón Pérez.

Snuff 2025

Simón Pérez, aquel tipo que hablaba con su pareja sobre las hipotecas, está retransmitiendo, por un puñado de euros, su muerte lenta en directo

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:11

En el primer capítulo de la temporada inicial de 'Black Mirror', 'El himno nacional', considerado uno de los mejores de la serie, un político británico ... se veía obligado a sodomizar a un cerdo en una retransmisión en directo debido a un chantaje terrorista. El sórdido planteamiento servía de excusa para señalar al espectador voyeur, hoy multipantalla, aficionado a consumir imágenes deplorables en busca de emociones fuertes. No hay escrúpulos cuando toca saciar la sed de morbo. Adiós a los dilemas éticos. Pisotear los derechos humanos, en pos del entretenimiento, no es un problema. Es noticia estos días, descorazonadora y salvaje, la muerte de un streamer tras ser sometido a mil vejaciones en un canal de internet, en estado desquiciado por el consumo de drogas. Miles de espectadores adictos a la infamia aplaudían el terrible show.

Espacios grises

