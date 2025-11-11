Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Portada de 'Dime tu nombre' en formato cómic y serie. BC

'Dime tu nombre'

Crítica de televisión ·

Vivimos en la era multidisciplinar, multimedia o multipantalla, como queramos llamarla

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Hoy vengo a hablarles de un cómic, de un objeto analógico que también puede leerse en digital, pero no es lo mismo. El olor del ... papel no es similar al de una tablet o el bendito celular. La razón de la reivindicación de tan carismática característica es que vivimos en la era multidisciplinar, multimedia o multipantalla, como queramos llamarla. No existe el vocablo multipapel, hasta que acabo de escribirlo. Etiquetas aparentemente decimonónicas, anticuadas y obsoletas que, sin embargo, no tienen una actualización y están de plena actualidad, como el término transmedia. Terrenos definidos por un adjetivo en aparente desuso que aún están por explorar, aunque parezcan antediluvianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  6. 6

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años
  7. 7

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  8. 8

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  9. 9 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  10. 10 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Dime tu nombre'

&#039;Dime tu nombre&#039;