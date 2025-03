Vuelve Aída

¿Qué tiene una serie comenzó hace 20 años y que finalizó hace 11 para que no se la recuerde tanto sino que además se la añore?

Comenta Compartir

Me imagino que ustedes nada más leer el título de esta columna se habrán puestos a dar saltos de alegría. ¿Qué tiene una serie comenzó ... hace 20 años y que finalizó hace 11 para que no se la recuerde tanto sino que además se la añore? ¡Ah, misterios de la tele! Vuelve, si, pero como largometraje, 'Aída y vuelta', que ya está dirigiendo Paco León, uno de los intérpretes de la mítica serie, con todos sus compañeros, ahora 11 años más viejos, como todos. Bueno, casi todos, porque Ana Polvorosa, Lore en la serie, no estará. Pero nos vamos a reencontrar con Carmen Machi (Aída), Miren Ibarguren (Soraya), Mariano Peña (Mauricio Colmenero), Eduardo Casanova (Fidel), Pepe Viyuela (Chema), Melani Olivares (Paz), Canco Rodríguez (Barajas), Secun de la Rosa (Toni), David Castillo (Jonathan), Marisol Ayuso (Eugenia), Pepa Rus (Macu), Óscar Reyes (Machu Pichu), Adrián Gordillo ('El Mecos') y el propio Paco León como el entrañable Luisma, que aquí hace doblete delante y detrás de la cámara.

'Aída y vuelta' está coproducida entre Mediaset y Globomedia y Telecinco no ha soltado prenda sobre lo que va a pasar, con lo cual no sabemos si todo van a ser besos y abrazos o quizá no. Pese al secretismo, algo se ha filtrado: Tras la muerte de su padre, Aída hereda la vieja casa familiar en el barrio y se muda con sus dos hijos. Pero las dificultades económicas la obligan a trabajar como empleada de limpieza, mientras debe compartir la vivienda con su madre y su hermano. Digamos que antes de que llegue a Telecinco, la película pasará por los cines, y después se podrá ver en Prime Video. Y una película viene a durar 90 minutos, así que, si siguen saltando, ya es cosa suya.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión