Las diez noticias clave de la jornada
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

La gesta de la nao San Juan

Es obligado agradecer el trabajo del equipo liderado por Xabier Agote para recuperar una parte singular de nuestra historia marítima y ballenera

Xabier Ezeizabarrena

Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La memorable botadura de la réplica de la nao San Juan, en el astillero Albaola de Pasaia, el pasado día 7 de noviembre, ha supuesto ... un hito colectivo liderado por Xabier Agote y todo su equipo. Más de una década de intenso trabajo que continuará hasta la singladura en 2027 y que bien puede servirnos para rememorar algunas notas de nuestro notable pasado marítimo y ballenero, especialmente en la península del Labrador canadiense.

