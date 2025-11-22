Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Varapalo judicial contra Meta

La prensa española gana una batalla histórica frente a los abusos del imperio tecnológico de Mark Zuckerberg

Editorial DV

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Un juzgado de Madrid ha condenado al gigante tecnológico Meta a compensar a la prensa con 542 millones de euros por competencia desleal. La controversia ... surge de una demanda interpuesta en 2023 por 87 editoras de prensa –entre ellas, el grupo Vocento– y agencias de noticias españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Medios de Información. De acuerdo con los demandantes, la multinacional de Mark Zuckerberg extrajo ilícitamente datos personales de los usuarios para incrementar sus ingresos de publicidad en Facebook e Instagram durante al menos cinco años, vulnerando la legislación europea y afectando con ello al negocio de la prensa digital española, que sí cumplió la normativa y tuvo que competir en posición de desventaja.

