El columpios

Tanta maldad

Txani Rodríguez

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Tarrasa ha suspendido las adopciones de gatos negros hasta que pase Halloween. Curiosamente, hace más de un mes que, en Llodio, escuché ... hablar por primera vez del temor de las protectoras ante ciertos rituales satánicos. Me quedé estupefacta. Como si me hubieran revelado el oscuro secreto de algún conocido. Mientras la mayoría de la gente come hamburguesas de color negro, huesos de santo y se viste con algún disfraz hortera, hay quienes, llevados por extrañas creencias, se dedican a maltratar animales

diariovasco Tanta maldad