Tanta maldad
Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Tarrasa ha suspendido las adopciones de gatos negros hasta que pase Halloween. Curiosamente, hace más de un mes que, en Llodio, escuché ... hablar por primera vez del temor de las protectoras ante ciertos rituales satánicos. Me quedé estupefacta. Como si me hubieran revelado el oscuro secreto de algún conocido. Mientras la mayoría de la gente come hamburguesas de color negro, huesos de santo y se viste con algún disfraz hortera, hay quienes, llevados por extrañas creencias, se dedican a maltratar animales
Últimamente, las teorías conspiranoicas y disparatadas cuentan con importantes altavoces. Un día vemos por televisión a uno que defiende que la Tierra es plana y al siguiente, a otro que aconseja no usar gafas. No sorprende, pues, que haya quien asocie los gatos negros con la brujería y con la maldad. Es absurdo: si realmente los gatos fueran como esos chalados dicen que son, ya habrían hecho algo contra nosotros. No hay por dónde cogernos.
