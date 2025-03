Un poquito de por favor

Comenta Compartir

Si algo está claro actualmente es cómo se tienen que pagar las cosas que tienen precio; sin embargo, hay una operación económica que no está ... del todo establecida: el abono en bares con tarjeta de crédito. En muchos se permite, y en algunos, no. El otro día entré a un bar del centro de Bilbao a tomar un café –un café que me costó 1,90 euros– y cuando fui a pagar con la tarjeta, la camarera me preguntó si no tenía monedas. Le contesté que no y entonces su compañero, que espero que fuera el encargado del bar, farfulló que allí había que ir con dinero. Me señalaron un pequeño cartel que informaba al respecto.

Entiendo que la forma de cobrar depende del establecimiento, del mismo modo que depende del cliente regresar o no al establecimiento. Yo a ese bar no volveré. Han cambiado mucho las cosas, pero creo que no debería cambiar que, a un lado y al otro de la barra, se imponga la amabilidad.

