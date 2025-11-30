Comenta Compartir

Durante una temporada, cuando viajaba a diario a Bilbao en el Cercanías, miraba con expresión soñadora los trenes que, desde Abando, iban a Madrid o ... a Barcelona. Representaban la tentación de escapar de la rutina, la posibilidad de vivir otra vida. Los alemanes tienen una palabra para nombrar el deseo de viajar, de estar en otra parte: 'fernweh'. 'Fernweh' es lo contrario a la nostalgia, al deseo de regresar de quienes están fuera de casa. Imagino a unos y a otros, a nostálgicos e inquietos, cruzándose en los andenes.

La Navidad es una época de muchísimos desplazamientos. Por estas mismas fechas, hace más de dos mil años, Melchor, Gaspar y Baltasar ya seguían la estrella de Oriente. Sin embargo, al ver las estaciones de ferrocarril y los aeropuertos hasta arriba, se me quitan las ganas de viajar. Prefiero quedarme en casa y aprovecharme de que los Reyes Magos, los primeros 'riders' de la historia, inventaron hace mucho tiempo el reparto a domicilio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión