Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El columpio

Fenómenos asombrosos

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El pasado verano asistí a un fenómeno tan asombroso como el fulgor de la luna de estas últimas noches. Fuimos a tomar uno de esos ... Media Distancia de Andalucía, que funcionan fatal. En el andén, nos cruzamos con pasajeros de otra línea que se habían quedado tirados. Cuando fuimos a subir al tren, la puerta no se abría. El ambiente era caótico. Por fin, logramos montarnos; el revisor, visiblemente agobiado, serio, y haciendo gestos de negación con la cabeza, nos informó de que el aire acondicionado solo funcionaba en un vagón. Visto el desastre, alguien quiso confirmar que el tren pararía, como estaba previsto, en Jimena de la Frontera. El revisor se giró, circunspecto, pero, de pronto, puso cara de cachondeo y, con un soniquete del Carnaval de Cádiz, nos recitó todas las paradas del trayecto. En cuestión de segundos su mal humor se había esfumado. Desconozco por qué se obró semejante transformación, pero el fenómeno nos pareció asombroso, bellísimo en su rareza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  4. 4 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  5. 5

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  8. 8 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  10. 10 Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fenómenos asombrosos