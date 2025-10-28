Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Volver a la democracia

Teresa Rivera

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 06:32

Comenta

Una ola de sentimentalismo barre el raciocinio y está afectando no solo a los dirigentes y a sus partidos sino también a parte del pueblo ... llano. Leo en esta sección que los presidentes de EE UU y de la Comunidad de Madrid son «absolutistas», lo que demuestra ese desprecio a la importancia de las palabras, tan extendido, que lleva a usar con temeridad términos como 'nazi', 'genocidio' o 'terrorismo'. La culpa de esta deriva hacia la distorsión de las palabras para evitar enfrentar la complicada realidad nace de prejuicios ideológicos que se enmascaran en un buenismo reconfortante. Porque difícil será analizar y afrontar la realidad si unos son los buenos y otros son los malos. Una 'bondad' que no tiene problema en tildar de 'mala' a la mitad de sus vecinos. Se autocanoniza y desprecia al que no comulga con su credo. Ojalá Israel y el pueblo palestino encuentren la paz. Y ojalá el dividido pueblo español pueda reconocer y tomar el camino a la democracia. Esa que se edifica sobre el pluralismo político, sin imposiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena
  2. 2

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  3. 3 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  4. 4 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  5. 5

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  8. 8 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  9. 9

    Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana
  10. 10 La segunda oportunidad de las ambulancias vascas como alojamiento, de UVI móvil al camping

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Volver a la democracia