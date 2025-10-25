Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Paz

El Premio Nobel a María Corina Machado es esperanza no solo para los venezolanos sino también para todos

Susana del Río

Experta en la Unión Europea

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Elijo el título 'Paz' porque la paz no necesita nada más que la acompañe. Es una palabra poderosa, vitalizadora, enorme. Recientemente, hemos sabido que María ... Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz. Ver el vídeo en el que el secretario del Comité noruego, Kristian Berg, comunica a María Corina la noticia, emociona y nos hace creer en lo importante. Este premio es para mí el más relevante porque se despliega y brilla en todo de manera transversal. A la premiada hay que felicitarla porque su convicción democrática, lucha, valentía imprimen un mensaje de libertad para el mundo entero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Paz

Paz