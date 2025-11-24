Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarain

La nao y el GOe

En muchos sentidos, son dos proyectos que representan modelos de producción totalmente contrapuestos

Santiago Eraso

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:02

Con una diferencia de pocas semanas se han producido en Gipuzkoa dos importantes acontecimientos, simbólicamente muy diferentes. Por un lado, en Pasaia, la botadura de ... la nao San Juan –una réplica de la que surcara los mares en el siglo XVI– que se ha ideado, proyectado y construido en madera de roble por un pequeño grupo de entusiastas de la Factoría Marítima Albaola, encabezados por Xabier Agote y Erme Pedroso. Por otro, la apertura del GOe, el Gastronomy Open Ecosystem de la factoría Basque Culinary Center de la poderosa Universidad de Mondragón, que ha levantado en un tiempo inusitadamente rápido un edificio de cinco plantas de hormigón y acero, ocupando nueve mil metros cuadrados de una extinta zona verde del barrio de Gros en Donostia.

La nao y el GOe