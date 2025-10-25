Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Sin deporte base no hay futuro

Sandra Cobo

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:40

Comenta

Cuando un niño entrena en un campo sin luz o en una pista agrietada también se apaga una parte del futuro del deporte español. La ... base deportiva es el origen de todo éxito, pero miles de clubes y escuelas sobreviven con instalaciones obsoletas y recursos mínimos. Son familias, entrenadores y voluntarios quienes, con esfuerzo y pasión, sostienen ese sueño que tantas veces las instituciones olvidan. No podemos exigir campeones si no cuidamos la cantera. La verdadera inversión deportiva empieza en los barrios, los pueblos y las escuelas, donde se forjan los valores, la disciplina y el compañerismo que luego admiramos en la élite. Dignificar el deporte base es una necesidad. Hace falta financiación estable, mejores equipamientos y acceso universal para que ningún niño o niña quede fuera por falta de medios. Invertir en la base es apostar por un país más saludable, cohesionado y con futuro. Porque sin deporte base, simplemente, no hay deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sin deporte base no hay futuro