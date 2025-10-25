Sin deporte base no hay futuro

Comenta Compartir

Cuando un niño entrena en un campo sin luz o en una pista agrietada también se apaga una parte del futuro del deporte español. La ... base deportiva es el origen de todo éxito, pero miles de clubes y escuelas sobreviven con instalaciones obsoletas y recursos mínimos. Son familias, entrenadores y voluntarios quienes, con esfuerzo y pasión, sostienen ese sueño que tantas veces las instituciones olvidan. No podemos exigir campeones si no cuidamos la cantera. La verdadera inversión deportiva empieza en los barrios, los pueblos y las escuelas, donde se forjan los valores, la disciplina y el compañerismo que luego admiramos en la élite. Dignificar el deporte base es una necesidad. Hace falta financiación estable, mejores equipamientos y acceso universal para que ningún niño o niña quede fuera por falta de medios. Invertir en la base es apostar por un país más saludable, cohesionado y con futuro. Porque sin deporte base, simplemente, no hay deporte.

