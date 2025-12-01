Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se adelanta la fiesta

Ruth Martí

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:20

No sé en qué momento la Navidad se ha adelantado tres meses. Este año vuelvo a ver cómo el espíritu de estas fiestas estaba presente ... antes del otoño: los turrones y calendarios de adviento en el súper a finales de septiembre, los productos de decoración cuando aún llevábamos manga corta, o las luces por las calles ya colgadas. Es como si tuviéramos prisa por empezar todo antes de tiempo. Me gustaría sentir la estación que toca y no tener que ir corriendo hacia un día concreto sin tener en cuenta el presente.

