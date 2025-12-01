Se adelanta la fiesta
Ruth Martí
San Sebastián
Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:20
No sé en qué momento la Navidad se ha adelantado tres meses. Este año vuelvo a ver cómo el espíritu de estas fiestas estaba presente ... antes del otoño: los turrones y calendarios de adviento en el súper a finales de septiembre, los productos de decoración cuando aún llevábamos manga corta, o las luces por las calles ya colgadas. Es como si tuviéramos prisa por empezar todo antes de tiempo. Me gustaría sentir la estación que toca y no tener que ir corriendo hacia un día concreto sin tener en cuenta el presente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión