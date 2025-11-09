Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los tenistas John McEnroe (izquierda) y Björn Borg en la final del torneo de Wimbledon de 1980. Wimbledon

El transistor de Nelson Mandela

En diagonal ·

No recuerdo ningún partido tanto como el Borg-McEnroe de 1980 en Wimbledon, ni siquiera cuando el ganador ha sido Nadal o Alcaraz

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:06

Cuenta Björn Borg en sus memorias ('Latidos') que Nelson Mandela estuvo escuchando en la cárcel de Robben Island la final de Wimbledon de 1980 (se ... le permitía tener un transistor). O sea, la legendaria final entre Borg y Björn Borg que ganó el sueco desperdiciando muchas bolas de partido en el cuarto set. 18-16 ganó el tie-break McEnroe. Años después, Borg y McEnroe estaban en Johanesburgo jugando un torneo de veteranos y Mandela los invitó a almorzar en su casa para agradecerles el partido. Yo lo vi en la tele. En blanco y negro. Y no recuerdo ningún partido tanto como ese, ni siquiera cuando el ganador ha sido Nadal o Alcaraz.

