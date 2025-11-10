Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cineasta y escritor David Trueba. E. P.

Solo siete sabios

En diagonal ·

David Trueba es el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Quizá he citado más veces a David Trueba que a Wilde o Churchill. Por 'Blitz', novela que ahora ha llevado al cine con el título ... de 'Siempre es invierno'. Y lo seguiré citando por eso de que la juventud es juventud, que la belleza va por otro sitio. David Trueba, que acaba de publicar 'Mi 69', un librito de memorias y de ese año, el de su nacimiento, es como el gánster de 'Balas sobre Broadway' (otra de mis citas recurrentes). O sea, el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador.

