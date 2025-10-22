Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez en el vídeo donde explica la proposición de parar el cambio de hora. R. C.

El sanchaleco

En diagonal ·

A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Voy a caer en la trampa de Pedro Sánchez y hablar de sus cosas. Pero no de lo importante. Se hace un vídeo para contarnos ... que ya no le ve sentido al cambio de hora y se pone ese extraño hato. Por otro lado, bastante habitual en el presidente. Lo de procurar hacer un bonito cadáver sirve para todo. También para hacer vídeos. A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata. No voy a decir «yo ya no le veo sentido a esto» porque nunca se lo he visto. Como a los jerséis de cuello alto sin mangas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El sanchaleco

El sanchaleco