El sanchaleco
En diagonal ·A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata
Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:14
Voy a caer en la trampa de Pedro Sánchez y hablar de sus cosas. Pero no de lo importante. Se hace un vídeo para contarnos ... que ya no le ve sentido al cambio de hora y se pone ese extraño hato. Por otro lado, bastante habitual en el presidente. Lo de procurar hacer un bonito cadáver sirve para todo. También para hacer vídeos. A Pedro Sánchez (y a Javier Ruiz, que luce ese aspecto en 'Mañaneros 360') les gusta mucho ponerse traje con chaleco y sin corbata. No voy a decir «yo ya no le veo sentido a esto» porque nunca se lo he visto. Como a los jerséis de cuello alto sin mangas.
Salir sin corbata es una cosa. Si llevas chaqueta es otra. Pero la absurda combinación de chaqueta, chaleco y ausencia de corbata es como de que te hayan pillado a medio desnudar o a medio vestir. O quizá piensan que es como un mono de trabajo, algo con lo que parece que te pillan trabajando. Tanto que han piado con el afeado fachaleco, ¿qué será esto? ¿El sanchaleco?
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión