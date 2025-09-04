Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, durante la entrevista de RTVE EP

La pelea de los dioses

En diagonal ·

Se habrán dado cuenta ahora del poder de un juez. Sánchez dijo en la entrevista en RTVE que «hay jueces que hacen política»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00

Desde el Gobierno se preguntan: «¿No podemos hablar porque son dioses?». Se habrán dado cuenta ahora del poder de un juez. Sánchez dijo en la ... entrevista en RTVE que «hay jueces que hacen política». Se refería a los que llevan asuntos que involucran a su mujer, a su hermano o a su fiscal general del Estado, no a Conde-Pumpido en el TC, dispuesto a admitir el Recurso de Amparo de Puigdemont y suspender la orden de prisión vigente en España. Visto todo lo visto, incluida la aproximación de Illa, será más sorprendente que pase eso a que no pase. Los finos hablan de la ventana de Overton, pero esto es más como esos que en sus fincas van moviendo poco a poco las lindes y se quedan con más terreno. Sánchez presume de que la ley de amnistía la aprobó el parlamento (ese parlamento de socios encantados de ser cautivos recompensados). También es autor de «vamos a avanzar... con o sin el concurso de un poder legislativo...». De dios a dioses, taconazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  9. 9

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  10. 10

    Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La pelea de los dioses

La pelea de los dioses