Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

El panorama

En diagonal ·

Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, en Francia votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A ver si España tiene el peor líder de la ultraderecha porque por mucho que suba su partido no pasa del tercer puesto. De momento. ... En el PP (en el Congreso) han llegado a restregar al PSOE que en algunas zonas son segundos en intención de voto. Por delante del PP. Como si eso fuera bueno para el PP. Como si fuera para sacar pecho lobo. Vox busca voto obrero. Es el camino de Francia. Cuando nosotros no sabíamos ni que tuviéramos ultraderecha, allí votantes de izquierdas empezaron a apoyar al entonces Frente Nacional porque sus barrios se les llenaron de inmigrantes. Y de problemas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  8. 8

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El panorama

El panorama