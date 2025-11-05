Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Cartel promocional de la serie 'Anatomía de un instante'. Movistar

Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego

En diagonal ·

Adolfo Suárez «desapareció de la vida pública hace muchos años y la gente es selectiva en los recuerdos»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Cuando Olivia Colman hizo en 'The Crown' el episodio de la catástrofe de Aberfan no tenía ni idea de que eso hubiera pasado. Uno de ... los momentos más difíciles del reinado de Isabel II ocurrió en 1966, cuando el derrumbe de una mina de carbón mató a 144 personas, la mayoría niños. En la ficción, eso pasa en el tercer capítulo de la tercera temporada. Álvaro Morte hace de Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', la serie basada en la novela de Cercas sobre el 23-F que Movistar Plus + estrena el 20-N.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  4. 4 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  5. 5 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  6. 6 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  7. 7 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  8. 8

    La campeona vuelve a correr tras su maternidad
  9. 9

    Sapa traslada a Sánchez en Moncloa sus planes para expandirse por Europa
  10. 10

    La Ertzaintza es la única policía en el Estado que facilita la procedencia de sus detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego

Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego