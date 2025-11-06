La libertad de un rey

Un hombre que hace el paripé familiar de Domingo de Resurreccción en Palma y a continuación se va a Botswana a sus cosas cazadoras y amatorias a lo mejor un poco libre sí es

Decir de alguien que es rico o guapo puede ser objetivo. Pero siempre será más o menos rico que alguien o más o menos guapo ... que alguien. En sus memorias, Don Juan Carlos dice que no ha sido libre. «He dado la libertad a los españoles, instaurando la democracia, pero jamás me he podido beneficiar de esta libertad. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que los que decían ser amigos han desaparecido, me he dado cuenta que jamás he sido libre».

No sé, quizá un hombre que hace el paripé familiar de Domingo de Resurreccción en Palma y a continuación se va a Botswana a sus cosas cazadoras y amatorias a lo mejor un poco libre es (era). También es cierto que un rey tiene obligaciones institucionales. Y ahí no es libre. Y tampoco lo fue de jovencito. Vale, nadie es libre, aunque lo crea. El físico Alberto Casas cree que el libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro. No sé qué dirá la reina Sofía de esa falta de libertad.

