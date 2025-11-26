Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Manolo Solo da vida a Manuel Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte es el presidente Adolfo Suárez en la serie E.C.

Instantes en el caserío

En diagonal ·

En 'Anatomía de un instante' Suárez y Carrillo se ven en una casa de campo. Una reunión secreta mucho antes de la legalización del PCE

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

En 'Anatomía de un instante' Suárez y Carrillo se ven en una casa de campo. Una reunión secreta mucho antes de la legalización del PCE. ... Andamos a la gresca con si es verdad la reunión entre Sánchez y Otegi en un caserío antes de la moción de censura. Lo mantiene Koldo. No sé qué importará que Sánchez diga que no es verdad si lo que ha venido después es que EH Bildu ha sido (y es) el socio más fiable de Sánchez. Y el que menos pide en público porque ya tiene lo que quería. Ser un interlocutor corriente. Y que la señora de Bildu hable en el Congreso como si fuera de Coalición Canaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  3. 3 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  4. 4 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  5. 5 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  8. 8 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  9. 9

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
  10. 10 Maite Arraiza, campeona del Maratón: «Sé que no soy la mejor, pero he sido la mejor de las que han corrido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Instantes en el caserío

Instantes en el caserío