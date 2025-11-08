Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
'Reconciliación', las memorias del Rey emérito Juan Carlos I. EFE

Hablar hoy de reconciliación

En diagonal ·

«Yo siempre pensaba que si regresaba no podía hacerlo insultando a la gente»

Rosa Belmonte

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Explicación del título 'Reconciliación' para las memorias del rey Juan Carlos según Laurence Debray en ¡Hola!: «Buscábamos un título que se pudiera pronunciar fácilmente en ... francés, español e inglés. El Rey quería uno corto e impactante… Él es un hombre de la democracia y, por tanto, de la reconciliación… Lo escribió con la intención de reconciliarse con su pasado, con su familia, con su país. Espera que los españoles se reconcilien con su historia, que se sientan orgullosos, como él se siente orgulloso de haber dedicado su vida a España».

Hablar hoy de reconciliación