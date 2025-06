Ya no existen reglas

La escritora Rebecca Solnit anda muy enfadada con el New York Times. Y no porque le haya hecho 'mansplaining'. En una entrevista a Sara Polo ... corrige a la periodista cuando habla del periódico como un medio progresista. Y le explica cosas. Le explica qué hace mal el periódico frente a Trump. Que hace 'sanewashing', el caso es colarnos palabros. «El NYT titula: 'Trump habló de economía'. Y omite que, sobre todo, habló de Hannibal Lecter y del tamaño del pene de Arnold Palmer».

Sostiene Solnit que la prensa está demasiado ocupada en crear una sensación de que el equilibrio político continúa vigente haciendo periodismo de toda la vida. Cree que los republicanos son destructivos y mentirosos patológicos. Y que eso no se puede cubrir como siempre. Quizá es lo que le pasa a Feijóo con Sánchez. Muchos repiten como papagayos ese cliché melón de «no todo vale». A ver, en la política, sí. Y eso es lo que Feijóo, como el New York Times, no ve.