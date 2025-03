Comenta Compartir

María Jesús Montero en 'Lo de Évole': «Me da rabia que se crea que alguien por hablar con acento andaluz es más inculto». ¿Pero quién ... cree semejante cosa? Lo mismo que creer que alguien con acento de Valladolid sea un erudito solo por el despliegue de eses y la ausencia de seseo. Sin hablar de ceceo. No he escuchado a Góngora, pero apostaría a que tenía acento andaluz. A Juan Ramón le he escuchado algo. Suena como la madre onubense de una amiga mía. Aunque ella es muy graciosa.

A Ana Rosa Quintana la han puesto verde porque tras un vídeo de Montoya en 'Supervivientes' pidió, riéndose, que le pusieran subtítulos porque no entendía nada. Nada dijo de la cultura de Montoya, cuya existencia no genera dudas. Puede ser la misma que la de Montero la Grande. Basta de prejuicios. Un acento murciano muy cerrado (en realidad, muy abierto) puede hacer dudar de la alfabetización. A cierta edad es una elección. Cómo te va a dar rabia algo tan tonto.

