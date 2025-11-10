Llamadas acosadoras

Comenta Compartir

Hace ya casi un año escribí una carta donde denunciaba el acoso que estábamos padeciendo a través de las llamadas telefónicas; tristemente a día de ... hoy seguimos soportando el mismo o incluso un mayor acoso. Dicen nuestros gobernantes que aprueban leyes o normativas para protegernos de las llamadas 'spam' o 'rebocall', pero la realidad es que lo que vienen legislando deja tantos agujeros que seguimos estando indefensos –lo que demuestra que nuestros políticos son más torpes que los acosadores– ante lo que afecta a todo el que tiene un teléfono, que es como decir a todas las familias. No esperen a resolver este acoso en el momento perfecto que convenga, tomar el momento y hacerlo perfecto, porque el tiempo es tan sabio que nunca regresa por donde ya pasó. No lo malgasten con comisiones de investigación que tanto nos cuesta y dejen que sea la justicia la que depure las responsabilidades. Señores y señoras diputados y senadores, que son el legislativo y no el judicial, legislen para resolver los problemas, como éste, de la gente de la calle. Y dejen de sembrar discordia, porque quien sabe lo que siembra, no teme la cosecha.

