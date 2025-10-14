Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Paz o armisticio en Gaza tras la liberación de los rehenes

Cabe preguntarse si la reconstrucción contemplará los derechos de los gazatíes

Roberto R. Aramayo

Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC e historiador de las ideas morales y política

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las negociaciones diplomáticas han conseguido lo que no lograron dos años de asedio y bombardeos en Gaza: la liberación de los rehenes que Hamás capturó ... hace dos años durante la incursión terrorista que no supo detectar el usualmente bien informado servicio secreto israelí. Trump se entrevistó con familiares de los liberados e hizo coincidir su llegada con esa entrega, cuya puesta en escena difiere sobremanera de las anteriores, que Hamás utilizó como deplorables actos de propaganda. Tardarán en dar con los cadáveres de los rehenes muertos por 'fuego amigo'. A cambio abandonaron la cárcel casi 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos condenados a cadena perpetua, junto a mujeres o niños apresados a lo largo del conflicto bélico que se salda con miles de palestinos muertos incluso por hambre, civiles inofensivos considerados efectos colaterales de una 'guerra defensiva'.

