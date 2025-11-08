Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Reformar el Estatuto, ¿para qué?

Exigiría un preámbulo que describa los años de violencia. Ofrecería la ocasión de integrar en el marco jurídico político a la segunda (quizá primera) fuerza del país

Ramón Jáuregui

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En el reciente aniversario del Estatuto de Gernika han vuelto los mensajes sobre la necesidad de su reforma y sobre las dificultades políticas de esa ... reforma, centradas en la inclusión en él de algún tipo de fórmula que garantice el llamado 'derecho a decidir', aunque su ejercicio quedara postergado al cumplimiento de determinadas circunstancias. Esta sería la posición Bildu, mientras que la pretensión PNV se centra, al parecer, en una fórmula que pone en la soberanía sus objetivos, mediante lo que el propio lehendakari ha llamado «un concierto político», es decir, una especie de bilateralismo con el Estado que permita al País Vasco blindar sus competencias, evitando cualquier interferencia estatal y poder decidir así qué leyes o disposiciones estatales serian aplicables en nuestra comunidad autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reformar el Estatuto, ¿para qué?

Reformar el Estatuto, ¿para qué?