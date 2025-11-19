Cortesía parlamentaria
R. S.
Lasarte-Oria
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:30
Estos días veo con asombro el espectáculo que están dando los políticos en las comisiones de investigaciones que se están celebrando en el Congreso y ... Senado por los casos Koldo-Ábalos-Cerdán y de la dana. ¿Por qué los presidentes de esas comisiones no llaman la atención a los políticos que insultan y no retiran del diario de sesiones esos improperios?.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión