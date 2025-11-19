Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Cortesía parlamentaria

R. S.

Lasarte-Oria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:30

Estos días veo con asombro el espectáculo que están dando los políticos en las comisiones de investigaciones que se están celebrando en el Congreso y ... Senado por los casos Koldo-Ábalos-Cerdán y de la dana. ¿Por qué los presidentes de esas comisiones no llaman la atención a los políticos que insultan y no retiran del diario de sesiones esos improperios?.

