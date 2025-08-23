Powell gana tiempo

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:12

El discurso del presidente de la Reserva Federal en la reunión de bancos centrales en Wyoming, en el que mostró su disposición a rebajar los ... tipos de interés, refleja la tensión entre la política monetaria realista y la coyuntura convulsa de Estados Unidos. Jerome Powell abre la puerta a un recorte del precio del dinero por el enfriamiento del empleo, marcado por la persecución contra la mano de obra migrante y la caída simultánea de oferta y demanda de trabajo. El giro busca prevenir una oleada de despidos pero mantiene viva la vigilancia sobre la inflación, tensionada por los aranceles. Sin embargo, lo económico no puede desligarse de lo político. Donald Trump ha convertido las informaciones que contradicen sus anhelos en un enemigo personal. Su reacción ante los últimos registros laborales y sus ataques a miembros de la Fed, como la gobernadora de la institución Lisa Cook, muestran una estrategia coactiva que mina la independencia del regulador y la credibilidad del sistema. Si el delirio condiciona las estadísticas y las decisiones monetarias, la confianza en los datos se erosiona, cuando es el principio básico que sostiene los mercados y la estabilidad financiera.

