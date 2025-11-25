Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio el 3 de noviembre de 2025. EP

Yo que sé

A la última ·

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace falta leer nada para opinar

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace ... falta leer nada para opinar. Se metieron mucho con la pobre María Pombo, pero su triunfo está siendo incontestable. ¡A leer a las bibliotecas, aquí se viene a levantar bien alto los pompones! Leer es un coñazo y una pérdida de tiempo. Y, lo que es peor, cuando leemos corremos el riesgo de que nos metan matices en las ideas. ¡Vade retro!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  10. 10

    Investigan la posible filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Yo que sé

Yo que sé