Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pizza hawaiana

A la última ·

Alguien tenía que decirlo y estoy dispuesto a inmolarme en el altar de la verdad, como una María Pombo de la gastronomía

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:13

Escribo estas líneas después de comerme una pizza hawaiana con un tinto de verano. He disfrutado mucho de los trocitos de piña colocados sobre el ... jamón, tan fragantes, y llevo años mezclando con avidez vino y gaseosa. A treinta grados es un refresco imbatible. ¡Y no crean que empleo cualquier brebaje! Cuanto mejor es el vino, mejor sabe con gaseosa. Lo mismo sucede con el calimocho. Esta es una conclusión lógica e inapelable, aunque suene revolucionaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  6. 6 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  7. 7 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  10. 10 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pizza hawaiana

Pizza hawaiana