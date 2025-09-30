Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

'Casting' de emigrantes

Aunque al líder del PP le resulte extraño, los idiomas se pueden aprender

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:19

A la propuesta del PP sobre inmigración le veo algunos problemas de orden práctico. Por lo que entiendo no se trata de arrojarlos a todos ... al mar, como piden esos exagerados de Vox, pero sí de hacer un bonito casting de emigrantes, con notas de acceso y diferentes pruebas de índole casi deportiva, una especie de La Isla de las Tentaciones, siendo España la tentación y ellos los concursantes. Si descartamos cualquier consideración moral –ese aburrimiento de sociedades decadentes–, la iniciativa del Partido Popular podría incluso encontrar encaje en Telecinco, con un debate en plató moderado por Sandra Barneda mientras el propio Feijóo, con los pectorales aceitados y vestido con un bañador deportivo Speedo, informa desde la playa de los puntos que van sacando los solicitantes de asilo.

