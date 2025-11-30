Ser héroes no es difícil
PERE BENET PÉREZ SAN SEBASTIÁN
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:13
Los datos son contundentes. Solo en este país, cada año mueren centenares de personas por el simple hecho de no poder recibir una transfusión de ... sangre. Debemos tener en cuenta que la sangre no se puede almacenar a la espera de ser utilizada, sino que se tiene que ir renovando regularmente. Por eso necesitamos, y digo necesitamos como colectivo de personas que somos, donaciones de sangre para poder garantizar un servicio de calidad en los hospitales. Como reflexión, hoy puede ser alguien que no conozcas, pero mañana puede ser alguien conocido, un familiar o incluso tú quien la necesite. Pero si la sangre no llega a tiempo, será demasiado tarde. Donar sangre es un acto sencillo, rápido y sin dolor. Donemos sangre. Porque cuando damos, recibimos. Ganemos en felicidad salvando vidas y haciendo feliz a quien la necesita.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión