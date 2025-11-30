Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
Cartas al director

Ser héroes no es difícil

PERE BENET PÉREZ SAN SEBASTIÁN

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Los datos son contundentes. Solo en este país, cada año mueren centenares de personas por el simple hecho de no poder recibir una transfusión de ... sangre. Debemos tener en cuenta que la sangre no se puede almacenar a la espera de ser utilizada, sino que se tiene que ir renovando regularmente. Por eso necesitamos, y digo necesitamos como colectivo de personas que somos, donaciones de sangre para poder garantizar un servicio de calidad en los hospitales. Como reflexión, hoy puede ser alguien que no conozcas, pero mañana puede ser alguien conocido, un familiar o incluso tú quien la necesite. Pero si la sangre no llega a tiempo, será demasiado tarde. Donar sangre es un acto sencillo, rápido y sin dolor. Donemos sangre. Porque cuando damos, recibimos. Ganemos en felicidad salvando vidas y haciendo feliz a quien la necesita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  6. 6 La nueva aventura de Loreak Mendian
  7. 7 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  8. 8 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ser héroes no es difícil