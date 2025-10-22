Derecha tabernaria

Comenta Compartir

Feijóo y Abascal, junto con sus más lenguaraces lacayos, no hacen política, la ultrajan; no hablan, insultan; no dialogan, difaman; no buscan la verdad, la ... inventan; no argumentan, injurian; no ayudan, estorban. Si el Parlamento es el lugar sagrado de la democracia, ellas y ellos lo profanan en cada sesión. Escuchándoles, parecen habitar una taberna repleta de gamberros blasfemos y trasnochados. Si las derechas de este país de verdad quieren hacer algo, que cambien la bilis por la serenidad y bonhomía. Que cambien el enfrentamiento por la reconciliación. Que cambien el ardor verbal por el dialogo y el consenso. Que cambien el ruido por las nueces. Que hagan de Robin Hood de los pobres y no de los ricos. En definitiva, que cambien sus diatribas por el bienestar de la gente, que es para lo que debe servir la política a derechas.

