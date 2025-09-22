Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Teocracia y genocidio en Tierra Santa

Pedro Ontoso

Pedro Ontoso

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:45

El cardenal Matteo Zuppi, que estuvo en la primera línea de los papables en el reciente cónclave, protagonizó el 14 de agosto una ceremonia con ... mucha carga simbólica. El arzobispo de Bolonia dirigió una oración de siete horas en la que se leyeron los nombres de los niños que Israel (12.211) y Hamás (16) han asesinado en los últimos meses, inscritos en un documento de 469 páginas. Lo hizo entre las ruinas de la iglesia de Casaglia, incendiada por los nazis en 1944, en el Monte Sole di Marzabotto, donde unidades de las SS provocaron una matanza (800 vecinos, entre ellos 155 niños), en represalia por la ayuda de la población a los partisanos de la resistencia.

Teocracia y genocidio en Tierra Santa